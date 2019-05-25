شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الطائف» يواجه «المرور» و«النقل» بـ 25 شكوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

في قفزة جديدة للمجلس البلدي بالطائف خارج إطار مهماته التقليدية، عقد المجلس اجتماعا مع إدارتي المرور والنقل بالطائف؛ لطرح شكاوى المحافظة من كثير من الملاحظات على الأعمال المرورية ومشاريع النقل.

وجرت مناقشة تطوير وتحسين الحركة المرورية بشوارع وتقاطعات المحافظة، ومقترحات حول الجسور والأنفاق والتقاطعات، والمطبات الذكية، وأعمال تحرير الحركة المرورية في العديد من المواقع.

وسلم خلال الاجتماع 25 مقترحا إلى إدارة هندسة النقل والمرور للعمل على دراستها وبحث إمكانية تطبيقها ميدانيا.

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حضر الجلسة مدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، ونائب مدير إدارة النقل بالطائف المهندس عبدالله سندي، ومدير إدارة هندسة النقل والمرور بالأمانة المهندس رجاء الله الثبيتي، وشكلت لجنة مشتركة للوقوف الميداني على بعض المواقع المقترحة للحلول العاجلة، تضم المتخصصين من المجلس البلدي وإدارتي النقل والمرور.

وعلمت "الخليج 365" أن الاجتماع، الذي عقد قبل أيام، ناقش إغلاقات عدد من التقاطعات وصعوبة الحركة المرورية في عدد من الشوارع داخل الطائف، وكذلك في منطقة الشفا السياحية التي تحتاج إلى معالجات عاجلة وتركيب لوحات إرشادية للطريق الدائري.

وناقش المجلس البلدي مع نائب مدير إدارة فرع النقل بالطائف شكاوى وملاحظات على مشاريع إدارته، منها طريق الجنوب ومنعطفات خطيره بطريق السيل - الطائف تشهد حوادث متكررة وكذلك طريق الجنوب، وتعثر مشاريع عدد من الجسور والكباري، إضافه للأخطاء الهندسية في طبقات الأسفلت بالشفا ومشروع الطريق الدائري المتعثر وغيرها. ووفق معلومات "الخليج 365"، فإن مرور الطائف برّر كثرة إغلاق الإشارات لوجود توجّه عام لتحرير الحركة عن طريق الدورانات الذكية.

«ميدانيا» رصدت "الخليج 365" تلبكا مروريا؛ بسبب وضع دورانات في إشارات الدلال بعد الفشل في إنجاز مشروع النفق والجسر، رغم بناء الجسر الجنوبي منه كجزء من المشروع.