شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لذوي طالبة أنهت بحثها.. وماتت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سلم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال زيارته لمقر جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أمس الأول شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة أماني الشهري -رحمها الله-، وذلك عقب انتهائها من جميع المتطلبات الدراسية والمشروع البحثي ووافتها المنية قبل المناقشة، كما شاركت الراحلة بالملتقى العلمي العاشر، وإرسال ورقتها العلمية لإحدى المجلات العلمية لإجازتها واعتمادها كمنشور علمي.

واحتوت رسالة الطالبة الشهري -رحمها الله- على فصل واستخلاص المركبات الحيوية من نبات اللُصيق حيث فَصَلت تسعة مركبات حيوية باستخدام طرق الفصل الكرومات وجرافي المتعددة، ثم أثبتت التركيبات الكيميائية لكل مركب من المركبات المفصولة، مع ملاحظة أن اثنين من المركبات المفصولة يُعدان إضافة جديده في علم المنتجات الطبيعية، وتم فصلهما لأول مرة في هذه الدراسة.

كما اشتملت رسالة الطالبة الراحلة على دراسة التأثير البيولوجي لجميع المركبات المفصولة على نوعين من الخلايا السرطانية تحت إشراف كل من الدكتورة هاجر العرفي، والدكتور محمد غندورة.

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من جانبه، رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز، شكره وتقديره لوزير التعليم على حرصه ووفائه لتسليم شهادة الماجستير لوالد ووالدة الطالبة أماني الشهري ومواساة ذويها في مصابهم، حيث تم منح الدرجة لها بعد وفاتها من منطلق المنح الشرفي، تقديراً لجهودها المميزة أثناء الدراسة وأثناء فترة البحث وإعداد رسالة الماجستير والنتائج المبهرة التي تحصلت عليها، لافتاً إلى أن البرامج والمشاريع التي تم تدشينها خلال زيارة وزير التعليم للجامعة هي مشاريع نوعية متميزة في مجالات تعليمية وصحية ومعرفية تخدم طلاب وطالبات الجامعة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

آل الشيخ يدشن برامج ومشاريع بجامعة المؤسس

رأس وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس الأول، مجلس الجامعة السادس، ودشن عدداً من البرامج والمشاريع الجامعية التي تعتزم جامعة الملك عبدالعزيز تنفيذها في المجالات التعليمية والصحية وخدمة المجتمع والتقى الوزير بوكلاء وعمداء وقيادات الجامعة واستمع لشرح عن أبرز المراكز والبرامج النوعية التي طبقتها الجامعة خلال الفترة الماضية منها تأسيس مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وتجربة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة.

عقب ذلك دشن الوزير عدداً من البرامج والمشاريع التي تتضمن بوابة اختبار نهاية البرنامج المعياري لطلبة الجامعة، ومركز الكتابة الأكاديمية بمعهد اللغة الإنجليزية، ومركز نقل وتوطين التقنية، ومركز صناعة الفعاليات والترفيه العلمي، وبرنامج ماجستير إدارة الفعاليات بكلية السياحة، وأيضاً معمل ابتكار للتعليم الإلكتروني، وبرنامج متابعة الجودة التعليمية في القطاعات الجامعية، إضافة إلى مركز تعزيز الصحة لطلبة الجامعة، والدوام المسائي لمستشفى طب الأسنان بالجامعة، كما تم دشن إجراءات مكافحة العدوى وقسم التعقيم بمستشفى الأسنان الجامعي، والبوابة الإلكترونية لمؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الخامس لطب الأسنان، ونظام مؤشر للتقارير الإحصائية، إلى جانب مركز الاقتصاد المعرفي.

وسجل وزير التعليم زيارة للمستشفى الجامعي وشهد خلالها تدشين المرحلة الثانية لغرف عمليات جراحة الأطفال وبرنامج تطوير مهارات موظفي وطلبة الجامعة في الإنعاش القلبي الرئوي، والأجهزة المتطورة في التشخيص المبكر لمرض الدرن، والأجهزة الحديثة للتدريب على جراحات المخ والأعصاب بمركز المهارات السريرية كما زار شركة التصوير الجزيئي الطبية المحدودة والاطلاع على المشروع الطبي الذي يهدف لتطوير منتجات المواد المشعة الحديثة بتقنيات عالية، وتشخيص أكبر عدد من مرضى الأورام السرطانية في المملكة.