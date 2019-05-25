شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية وسيول بمكة ونجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف، الباحة، نجران)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس، تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة، وميسان، والجموم، وأضم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والليث والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني، ومن بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

كما دعت إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.