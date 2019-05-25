شكرا لقرائتكم خبر عن «النحالين» تحذر من عسل مغشوش يروجه «مشاهير السناب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

حذرت جمعية النحالين من ترويج وإعلان بعض مشاهير «سناب شات» لعسل مغشوش مستغلين جهل الكثيرين في معرفة المنتج الأصلي والمغشوش. وكشف شيخ طائفة العسل بالطائف رئيس جمعية النحالين مقبول الطلحي عرض بعض المشاهير أنواعا من العسل والترويج لها والادعاء بأنها منتج هذا العام على رغم أن موسم العسل لم يبدأ إلا قبل 3 أسابيع لنوعين فقط.

وأشار الطلحي إلى أنه زار عددا من الذين وقعوا في فخ غشاشي السناب وحصل على 10 أنواع من المعروض وتفحصها ووجد أن العينات كلها مغشوشة. وأكد أن الجمعية توفّر كل الدعم للكشف على العسل الأصلي ومعرفة المغشوش وفق أسس علمية وخبرة طويلة. وكان عدد من الزبائن شكوا من شرائهم عسلا مغشوشا يحمل مسميات مختلفة روج لها مشاهير. وقال محمد العتيبي وسلطان البقمي إن أعدادا كبيرة يتابعون مشاهير وقعوا ضحايا لخداعهم. وطالب المتحدثان الجهات المعنية بالتحرك لردعهم ومحاسبتهم.

وكانت دعايات العسل المغشوش نشطت منذ أشهر بشكل مكثّف، إذ يعمد بعض مشاهير السناب إلى إغراء متابعيهم بالإعلان عن المغشوش بتناول ملاعق أمام شاشات هواتفهم ويرددون عبارات «والله جنان وأصلي». ولفت أحد الضحايا إلى أنه اتصل بأحدهم وهدده بأنه سيبلغ الجهات ذات الاختصاص لكشف حقيقته فسارع بإعادة المبلغ الذي دفعه له فورا.