حائل.. محطة لأكبر شركات التقنية الصينية

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جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) بعد 192 ساعة من وضع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد عددا من الميزات النسبية لمنطقة حائل، التي تسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين للمنطقة أمام شركات إماراتية متخصصة في التطوير العقاري وإدارة المدن السكنية والترفيهية، بدأت أكبر الشركات الصينية في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الاستثمار والشراكة الحكومية في مدينة حائل، إذ منحت هذه الشركة الصينية خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعد 192 ساعة من وضع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد عددا من الميزات النسبية لمنطقة حائل، التي تسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين للمنطقة أمام شركات إماراتية متخصصة في التطوير العقاري وإدارة المدن السكنية والترفيهية، بدأت أكبر الشركات الصينية في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الاستثمار والشراكة الحكومية في مدينة حائل، إذ منحت هذه الشركة الصينية خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للصين في أغسطس 2016 أول ترخيص استثماري سعودي من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الذي أقامته أرامكو في مدينة (بكين)؛ للتعريف برؤية المملكة 2030. وكانت الشركة الصينية حصلت على الترخيص في السوق التقني السعودي لممارسة النشاط التجاري بنسبة 100% في المملكة. ويتيح الترخيص بيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق السعودية، بعد أن قدمت خطة عمل شاملة للهيئة العامة للاستثمار، تتضمن مبادرات عدة للمساهمة في توطين صناعة تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة، ويعد ترخيصها الأول في المملكة لشركة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك الترخيص التجاري الأول لشركة صينية.



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