نائب أمير حائل يبحث إنشاء مراكز التواصل المرئي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) ناقش نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز خلال اجتماعه، في صالة الاجتماعات بقصر أجا أمس، مع مدير حلول قطاع الأعمال المهندس محمد شريف، و مدير حساب أول القطاع الحكومي في شركة هواوي تك انفستمنت العربية ناقش نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز خلال اجتماعه، في صالة الاجتماعات بقصر أجا أمس، مع مدير حلول قطاع الأعمال المهندس محمد شريف، و مدير حساب أول القطاع الحكومي في شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة جيمس قوا، مشروع إنشاء مراكز التواصل المرئي، وكذلك أبرز الحلول التقنية الحديثة المتاحة لدى الشركة لتطوير العمل التقني في إمارة منطقة حائل والمنطقة عموما. وأشار إلى أهمية استمرار الخطوات التطويرية الهادفة لتقديم خدمات أفضل للمراجعين. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل آل الشيخ، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل عضو فريق تطوير إمارة المنطقة المهندس جفن الصقري.



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