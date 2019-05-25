شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: 600 بلاغ ضد أسواق غذائية وتحرير 101 مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا) أوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أن مركز البلاغات 940 تلقى أكثر من 600 بلاغ متعلق بمخالفات وملاحظات الأسواق الغذائية، وتم مباشرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأشار إلى أن عدد الجولات الرقابية التي نفذها المراقبون خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 534 جولة شملت المطاعم والأسواق الغذائية أسفرت عن إغلاق 48 محلا مخالفاً للاشتراطات الصحية، كما حررت خلالها 101 مخالفة. وتواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، حملاتها الرقابية على جميع المطاعم والمحلات الغذائية التي تهم صحة المواطن والمقيم خلال شهر رمضان؛ للتأكد من تطبيقات الاشتراطات الصحية ووجود رخص صحية.

أوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أن مركز البلاغات 940 تلقى أكثر من 600 بلاغ متعلق بمخالفات وملاحظات الأسواق الغذائية، وتم مباشرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأشار إلى أن عدد الجولات الرقابية التي نفذها المراقبون خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 534 جولة شملت المطاعم والأسواق الغذائية أسفرت عن إغلاق 48 محلا مخالفاً للاشتراطات الصحية، كما حررت خلالها 101 مخالفة. وتواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، حملاتها الرقابية على جميع المطاعم والمحلات الغذائية التي تهم صحة المواطن والمقيم خلال شهر رمضان؛ للتأكد من تطبيقات الاشتراطات الصحية ووجود رخص صحية.

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