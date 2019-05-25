السعودية اليوم / حاكم ولاية تكساس يستقبل القنصل السعودي العنقري



هيوستن 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

استقبل حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريجوري ابوت، اليوم في مدينة أوستن، القنصل العام السعودي في هيوستن السفير سلطان بن عبدالله العنقري، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كقنصل سعودي في هيوستن.

وقدّم جريجوري ابوت للقنصل سلطان العنقري شهادة المواطنة الفخرية لولاية تكساس، مشيدًا بالعلاقات المميزة بين المملكة العربية

حضر اللقاء كبار المسؤولين في مكتب حاكم الولاية وفي مقدمتهم ديفيد وايتلي.

// انتهى //

02:25ت م

0156



هيوستن 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واساستقبل حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريجوري ابوت، اليوم في مدينة أوستن، القنصل العام السعودي في هيوستن السفير سلطان بن عبدالله العنقري، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كقنصل سعودي في هيوستن.وقدّم جريجوري ابوت للقنصل سلطان العنقري شهادة المواطنة الفخرية لولاية تكساس، مشيدًا بالعلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.حضر اللقاء كبار المسؤولين في مكتب حاكم الولاية وفي مقدمتهم ديفيد وايتلي.// انتهى //02:25ت م0156

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