لقطات لإفطار الشيخ السديس مع أبناء كافل وكهاتين في المسجد الحرام

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - واس

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شارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددًا من الأطفال الأيتام التابعين لمؤسسة “كافل” لرعاية الأيتام، وجمعية “كهاتين”، تناول طعام الإفطار في المسجد الحرام، بحضور عدد من منسوبي الرئاسة ورجال الأمن.

وحض معاليه على رعاية الأيتام ومشاركتهم في المناسبات الدينية، والتي تبرز الصور الإنسانية والمجتمعية التي تتميز بها المملكة، وتعكس مدى الاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوبنا لتحقيق الأهداف النبيلة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية في التكافل والتراحم.

وأشاد الرئيس العام بمؤسسة كافل وجمعية كهاتين على دورهما الكبير في رعاية الأيتام وأسرهم والسعي على مد يد العون لهم وتقديم الخدمات وتسهيلها, حيث تميزت هذه الجهتين بعطائهما، وأصبحتا رائدتين في خدمة الأيتام والأسر وتلبية احتياجاتهم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية وتلبية لوصايا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, حيث جاء في سنته عن أَبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: كَافِل الْيتيمِ – لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ – أَنَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ وَأَشَارَ الرَّاوي -وهُو مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ- بِالسَّبَّابةِ والْوُسْطى” رواه مسلم.