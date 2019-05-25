دعت القنصلية السعودية في مومباي بجمهورية الهند جميع المواطنين الموجودين والقادمين إلى الهند، خاصة للأمور العلاجية، إلى مراعاة تنفيذ عدد من الإجراءات لضمان الحفاظ على حقوقهم. وتفصيلاً، أوضحت القنصلية السعودية أن الأمور التي يجب أن يلتزم بها المواطنون القادمون للهند كالآتي: – ضرورة الحصول على تأشيرة علاج، وليست سياحة. – ضرورة حصول المرافق على تأشيرة مرافق علاج وليست سياحة. – ضرورة ترجمة التقارير الطبية المرفقة إلى اللغة الإنجليزية وإرسالها إلى المستشفى بالبريد. – ضرورة الحصول على خطاب رسمي من المستشفى بالهند بقبول العلاج، وتحدد التكاليف والمدة. Advertisements وقامت بالتحذير من الآتي: – التحذير من حملات الترويج للمستشفيات الهندية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. – التحذير من تحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين. وفي النهاية دعت للاتصال بالقنصلية العامة في مومباي عند حدوث أي طارئ.

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كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية السعودية بمومباي: احذروا هذه الأمور عند السفر للعلاج بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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