شاهد: تفكيك مجسم “ميدان الفلك” في جدة

فككت أمانة محافظة جدة، صباح اليوم الجمعة، مجسم ميدان الفلك؛ ضمن أعمال مشروع جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد. وأكدت الأمانة أن المجسم سيعاد إلى مكانه الجديد بعد الانتهاء من أعمال المشروع المنفذ في التقاطع.
وكانت الأمانة قد شرعت منتصف يناير الماضي في أعمال مشروع الجسر التي ستستمر 18 شهراً، وسيكون الجسر بعد اكتماله بطول 800 متر. وأعلنت الأمانة كذلك في حينه عن خطتها لنقل المجسم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر؛ لتحرير الحركة المرورية وفك الاختناقات.
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