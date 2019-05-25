حملات الرقابة البلدية تغلق 3 آلاف و485 محلًّا مخالفًا خلال رمضان

أغلقت حملات الرقابة التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ثلاثة آلاف و485 محلًّا مخالفًا ورصدت 16 ألف و689 مخالفة، خلال 53 ألف و617 جولة ميدانية.

جاء ذلك خلال حملات القطاع البلدي بالوزارة على مستوى المملكة في النصف الأول من رمضان بمشاركة ألفي و384 مراقبًا، وذلك ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة.

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وتستهدف الحملات التأكّد من سريان شهادات العاملين الصحية، ومن مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك، وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن كل الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية، وذلك من خلال مركز 940 الذكي.

وتواصل الجهات ذات العلاقة، حملاتها المكثفة طيلة شهر رمضان في مناطق المملكة كافة، حيث أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك، 410 منشآت غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية، بينما أغلقت بلدية محافظة أملج في تبوك، بالأسبوع الأول من الحملة، سبع منشآت متعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

يذكر أن الإجراءات النظامية بشأن المنشآت الغذائية تشمل ضرورة الترخيص لجميع المنشآت من خلال التسجيل عبر النظام الإلكتروني؛ وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات، وذلك لمصانع الأغذية المحلية، ومراكز توزيع الأغذية المحلية على حد سواء.