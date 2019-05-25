ارتفاع أعداد المعتمرين من خلال «نور» إلى 900 شخص

سيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الدمام «نور»، ثالثة رحلات العمرة والزيارة في شهر رمضان المبارك لـ200 شخص من مختلف الجنسيات؛ ليصبح إجمال المعتمرين من خلال المكتب في شهر رمضان 900 شخص.

وأوضح مدير المكتب محمد الصافي، أن رحلات العمرة والزيارة في الشهر الفضيل تهدف إلى توثيق علاقة المعتمرين بدينهم، والاستمرار في تقديم كل ما من شأنه خدمة الدعوة إلى الله، وتقديم الأنشطة الدعوية التي تعود بالمنفعة على المسلمين، وتغرس في نفوسهم مفاهيم الإسلام، مقدمًا الشكر والتقدير للداعمين والمساهمين في هذا المشروع، وفي أنشطة المكتب المختلفة المقامة في هذا الشهر الفضيل.

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وقد سجّلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7463259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام. وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6964943 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 925246 معتمرًا، منهم 679929 في مكة المكرمة، بينما يوجد 245317 في المدينة المنورة، بينما سجّلت مغادرة 6039697 معتمرًا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمال أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة (10852 موظفًا: 8978 من الذكور، و1874 من الإناث).

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6185504 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 671356 معتمرًا، وعبر المنافذ البحرية 108083 معتمرًا.