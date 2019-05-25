بالصور.. ضبط مواد غذائية غير صالحة بحملات رقابية في مكة

واصلت بلدية المعابدة الفرعية في مكة المكرمة، جولاتها الرقابية على المخابز ومعامل الحلوى، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، وأغلقت معمل حلويات مخالفًا للاشتراطات الصحية، مع مصادرة وإتلاف المضبوطات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما رصدت بلدية العمرة الفرعية، عددًا من المخالفات البلدية الصحية، في المطاعم، وأغلقت مطعم بنطاق حي العمرة، وطبقت بشأنه لائحة الجزاءات والغرامات.

وفي نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، تم مصادرة وإتلاف ٥٠ كيلوجرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على أحد مطابخ الإعاشة لسوء التخزين والحفظ.

وواصلت بلدية محافظة بحرة الفرعية حملاتها الرقابية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية، وأغلقت ثلاث محلات وطبقت بشأنها لائحة الجزاءات والغرامات.

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ورصدت بلدية الشرائع الفرعية عددًا من المخالفات الصحية على المخابز، واغلقت أحدها لوجود مخالفات بشأنه، بينما كثفت بلدية المسفلة الفرعية أعمالها الرقابية على أماكن بيع وتداول الموادّ الغذائية، وأغلقت ثلاث بقالات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية.

وصادرت بلدية العزيزية الفرعية ٨٦ كجم من العجين غير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم المخالفة، وأتلفتها وطبقت الإجراءات والأنظمة البلدية المتبعة.

يأتي ذلك ضمن جهود البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقوم بجولاتها التفتيشية، ضمن أعمال الحملة الرقابية بالتعاون مع الإدارة العامّة لصحّة البيئة، على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ لضبط أي مخالفة صحية ورصد المنشآت الغذائية المخالفة بنطاق البلديات الفرعية حفاظًا على الصحة العامة.

وكانت العاصمة المقدسة قد كشفت عن ملخص أعمال حملة الرقابة البلدية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ؛ حيث أشار البيان إلى تنفيذ ألفين و٨٩٢ جولة ميدانية من خلال مشاركة ١٣٢ مراقبًا صحيًّا، وأسفرت الحملات عن إغلاق ٢١٠ محلات غذائية على مستوى مكة المكرمة، إلى جانب تلقّي الأمانة عدد ٢٥٩ بلاغًا عن طريق نظام بلدي «٩٤٠».

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على استمرار أعمال الرقابة الميدانية دون تهاون على المنشآت الغذائية، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ‫والقضاء على الممارسات غير الصحية واتخاذ كل التدابير الوقائية من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.