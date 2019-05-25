السعودية اليوم / الكلية التقنية بجدة تنظم دورات تدريبية في مجال الإعلام الاجتماعي



جدة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

تنظم الكلية التقنية بجدة بعد غد الأحد خمس دورات تدريبية في مجال الإعلام الاجتماعي تستهدف أكثر من ١٣٠ مدرباً وإدارياً من منسوبي الكلية للتعريف بالإعلام الحديث والطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي .

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، أن عدد الساعات المعتمدة لهذه الدورات ٤٥ ساعة تدريبية يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة في الإعلام الاجتماعي لافتا إلى أن هذه الدورات تأتي استكمالاً للبرامج التدريبية التطويرية التي اطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر رمضان المبارك .

وأشار إلى أن المحتوى المقدم خلال هذه الدورات سيعزز من تطوير المهارات الإعلامية للاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي ومميزاتها وطرق الاستفادة منها وصقل الثقافة الإعلامية بما يتوافق مع سياسة الاستخدام وإنتاج المحتوى الإعلامي الناجح وفق المفاهيم الحديثة وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي في تلك الشبكات .

وبين السريعي أن الدورات التي ستنظمها الكلية سبقها تنفيذ 31 برنامجاً تدريبياً لمنسوبي الكلية في عدة مسارات منها صيانة المحركات الكهربائية، والأمن السيبراني وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة ومهارات الإبداع وإدارة المواهب، والتميز المؤسسي ، والتحول الرقمي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي في مختلف المجالات .

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