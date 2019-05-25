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2019-05-25 إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل وادي هياج متابعات الخليج 365 - عسير أخرج الدفاع المدني في ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، عائلة مكونة من خمسة أشخاص احتجزوا في سيل وادي هياج. Advertisements وقالت الدفاع المدني: إن جميع أفراد العائلة الذين تم فك احتجازهم بصحة جيدة. ولم يوضح المدني أي تفاصيل أخرى عن الحادث.









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