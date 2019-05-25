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تصاعد حراري يأخذ المملكة مبكرًا للطابع الصيفي خلال ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، أنه يبدأ مع فجر اليوم السبت 20 رمضان، تصاعد حراري متسارع ليأخذ المملكة مبكرًا للطابع الصيفي، خاصة مع منتصف الأسبوع القادم وحتى نهايته بحرارة عظمى 44- 47 مئوية.
وأوضح كراني أن هناك مؤشرات لا تتحمل الجدل لفترة انتقالية مبكرة بين فصلي الربيع والصيف، وتكون بدايتها العاشر من يونيو بحرارة تقارب 50 درجة مئوية.
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