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2019-05-25 الجيش اليمني يحاصر جبل القناصين في صعدة وخسائر حوثية فادحة متابعات الخليج 365 - واس فرضت وحدات من الجيش اليمني، تابعة للواءين الأول والتاسع بحرس الحدود مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إن وحدات الجيش شنت عملية عسكرية سيطرت خلالها على جبال القاهرة والتباب المحيطة بها، وأطبقت الحصار على جبل القناصين والسيطرة النارية عليه، فيما تكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.









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