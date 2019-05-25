طفلك محل اهتمامنا.. فعالية من شؤون المسجد النبوي لصغار السن

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من خلال وحدة الزائر الصغير بإدارة الخدمات الاجتماعية، فعالية “طفلك محل اهتمامنا”، وذلك في ساحات المسجد النبوي، ضمن مبادرة تعزيز القيم والأخلاق “خير أمة” وانطلاقًا من دورها الاجتماعي.

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وأوضح مدير وحدة خدمة الزائر الصغير، عبدالرحمن بن طلال سندي، أن المبادرة تعمل على استقبال الأطفال مع ذويهم وتوزيع أساور إرشادية وربطها بمعصم اليد، حيث تحتوي هذه الأساور على جزء مخصص لبيانات الطفل ورقم التواصل مع ذويه عندما تستدعي الحاجة لذلك.