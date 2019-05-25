شجاعة شاب تنقذ أسرة احتجزتها الأمطار في الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

غامر الشاب محمد عايش الثبيتي بنفسه لإنقاذ أسرة احتجزتها الأمطار الغزيرة التي هطلت الجمعة على قرى وادي فليحة ببني سعد جنوب الطائف، حيث تمكن من سحب سيارة الأسرة عن طريق المحراث الخاص بالمزرعة.

وقال الثبيتي “الحمد لله على سلامة الأسرة وهذا واجب ديني ووطني واي مواطن مكاني سوف يقوم بما قمت به وحذر الثبيتي كل من سلك طريق وادي فليحة أخذ الحيطة والحذر من السيول المنقولة”.