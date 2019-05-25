شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عائلة من سيل وادي العرين بظهران الجنوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) تمكنت مساء فرق الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب أمس من إنقاذ عائلة مكونة من الأب والأم وطفلين، بالإضافة إلى العاملة المنزلية من سيل وادي العرين، حيث كانت العائلة تستقل مركبة من نوع كامري، وجرى إستخراجها من السيل دون أي ضرر بشري، بينما تم سحب المركبة إلى مكان آمن فيما كان يتابع الحادثة مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد علي مسفر القحطاني.



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