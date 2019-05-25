شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة «بنزين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مساء أمس الجمعة حريق اندلع في إحدى محطات بيع الوقود الواقعة غرب القريات دون إصابات. باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات مساء أمس الجمعة حريق اندلع في إحدى محطات بيع الوقود الواقعة غرب القريات دون إصابات. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إلى أنه " وردنا بلاغ عن حريق محطة غرب محافظة القريات وعند وصول الفرق للموقع تبين ان الحادث عبارة عن حريق أندلع بناقلة وقود (بنزين) أثناء عملية التفريغ حيث أنتقل الحريق للخزانات الأرضية وتم السيطرة على الحريق ‏من قبل الفرق المشاركة ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد. وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي إستعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر والشؤون الصحية والمياه والجهات الأمنية ( المرور والدوريات الأمنية ) بالإضافة شركة الكهرباء والبلدية.



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