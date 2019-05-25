6 مناطق تضبط ساحات الحرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
قسمت إدارة الساحات برئاسة شؤون الحرمين الساحات الخارجية للمسجد الحرام إلى ست مناطق، وذلك من أجل تنظيم العمل فيها خلال موسم رمضان المبارك، بحيث يكون لكل منطقة رئيس مستقل، إضافة إلى توزيع نحو 250 موظفا رسميا وموقتا على هذه المناطق.
وأوضحت الرئاسة لـ «مكة» أن إدارة الساحات في المسجد الحرام تعمل على متابعة مداخل ومخارج الساحات وتهيئة الممرات للزوار والمعتمرين، إضافة إلى متابعة سفر الطعام وعدد من المهام الأخرى.
- من باب الصفا حتى باب 88.
- من مشاية المسيال حتى دار التوحيد.
- من مدخل الدفاع المدني حتى ساحة الشبيكة كاملة.
- التوسعة السعودية الثالثة كاملة.
- من جسر الراقوبة حتى إدارة خدمات التنقل.
- من باب المروة حتى ساحة باب علي كاملة.
- متابعة سفر الطعام الخيري
- متابعة مداخل الساحات
- منع دخول العفش
- منع الأطعمة غير المصرح بها
- منع مزاولة البيع والشراء
- منع الافتراش
- متابعة الأعمال المدنية والإنشائية وأعمال الصيانة
- الأطعمة بكميات كبيرة
- الحقائب كبيرة الحجم
- الكاميرات بغرض التصوير بدون تصريح
- مرور بضائع ومستلزمات المحلات التجارية أيا كانت
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