برامج مخصصة للحفاظ على لياقة الحجاج الرياضيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أبرمت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا أمس عددا من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية مخصصة للحجاج الرياضيين وتعزيز مزاولتهم للتمارين وعدم فقدان لياقتهم الرياضية.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع تجويد الخدمات بالمؤسسة الدكتور وائل حلبي أن شراكة وقعت مع الأندية الرياضية في مكة المكرمة لتقديم بطاقات ممارسة الرياضة في المركز للرياضيين المسجلين في بلدانهم، ليمارسوا الرياضة وحتى لا يفقدوا لياقتهم خلال موسم الحج، لافتا إلى أن الفكرة نبعت بعد أداء فريق بوسني للحج العام الماضي، وكانت لديهم الرغبة في ممارسة بعض التمارين، فجرى توقيع هذه الاتفاقية لدعم هذه الفئات والأفراد.

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بدوره أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل، الدكتور بسام غلمان أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن أسهم في إحداث حراك إيجابي على مستوى مؤسسات الطوافة، وكان بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز أهداف برنامج رؤية 2030 التنفيذي، والمتمثل في خدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال رعايته توقيع 19 شراكة نوعية مع القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، أبرمها مجلس إدارة المؤسسة في جدة، بهدف تحسين وتجويد خدماتها المقدمة لنحو ربع مليون حاج من قارات العالم الخمس، خلال موسم حج 1440، بحضور عدد من القناصل العامين بجدة.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المطوف طارق عنقاوي إلى أن جميع الشراكات تأتي ضمن مبادرات 1440، وهو برنامج خاص بالمؤسسة مستلهم من رؤية 2030، ويسعى إلى تعزيز المحتوى المحلي، وعقد الشراكات، وتحسين تجربة الحاج، مشيرا إلى أن البرنامج أفرز 40 مبادرة تعنى جميعها بجوانب الخدمـات التي تقدم للحجاج، وتهتم باحتياجاتهم خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

من اتفاقيات الشراكة