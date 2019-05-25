إصدار 7.4 ملايين تأشيرة عمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الحج والعمرة 7,463,259 تأشيرة حتى 18 رمضان الحالي، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 6,964,943 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 925,246 معتمرا، منهم 679,929 في مكة المكرمة، بينما يوجد 245,317 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,039,697 معتمرا، بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة.
ويهدف المؤشر إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
وصول المعتمرين عبرالمنافذ
- 6,185,504 جوا
- 671,356 برا
- 108,083 بحرا
أكثر الجنسيات قدوما
- الباكستانية 1,530,855
- الإندونيسية 934,827
- الهندية 635,675
- المصرية 524,728
- الجزائرية 353,425
- اليمنية 323,083
- التركية 300,517
- الماليزية 269,554
- العراقية 268,179
- الأردنية 194,908
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