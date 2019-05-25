تسليم 3500 خزانة اعتكاف بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة سلمت وحدة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام نحو 3500 خزانة خاصة للمعتكفين بالعشر الأواخر في المسجد الحرام، حرصا على خدمة قاصدي المسجد الحرام والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وأوضح مدير وحدة الاعتكاف عصام الصغير أن الخزائن التي سلمتها الوحدة للمعتكفين بإشراف من منصور المنصوري صممت بما يتناسب مع احتياجاتهم من حيث الأمان وأنظمة الأقفال الالكترونية وتزويدها بمراوح التهوية، إضافة إلى مقاومتها لدرجات الحرارة والرطوبة، كما وضعت بداخلها كتيبات إرشادية بلغات عدة.



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