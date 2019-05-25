جوالة جامعة الطائف تشارك في خدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تشارك جوالة جامعة الطائف بفرقتين لمساندة قوات الأمن والقطاعات الحكومية الأخرى في الحرم المكي الشريف.
وتسهم جوالة الجامعة في تنظيم توافد الحشود، وتهيئة أماكن الصلوات للمصلين، وتوجيه المعتمرين وإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
وأوضح مشرف عشائر الجوالة بالجامعة خالد السفياني أن فرق الجامعة في هذا الموسم تمركزت في منطقة حيوية من الحرم المكي تعد من أكثر المناطق ازدحاما وأكثرها انشغالا بالمعتمرين والمصلين.
من جانبه، أعرب عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، عن سعادته بمشاركة جوالة الجامعة في هذه الخدمة الجليلة لضيوف الرحمن، مثمنا جهود الحكومة الرشيدة منقطعة النظير في خدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.
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