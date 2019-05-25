ندوة تناقش ثقافة الوهم في عرعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر أقامت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ندوة ثقافية، قراءة في كتاب الدكتور عبدالله الغذامي «ثقافة الوهم» قدمها وكيل كلية التربية والآداب للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشمالية صالح الحماد بحضور عدد من المثقفين والمثقفات بالمنطقة، وذلك بمقر الجمعية بعرعر. وأوضح مدير الجمعية بالمنطقة خلف القاران أن الندوة تأتي ضمن البرنامج الثقافي الذي تقيمه الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت عددا من الفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي والمسرح والموروث الشعبي، والشعر العربي الفصيح والنبطي ومسرح الطفل ومسابقات ثقافية، مؤكدا عقد الجمعية شراكات مجتمعية مع جهات حكومية وأهلية عدة، ومشاركة منسوبي الجمعية في عدد من الفعاليات المحلية.



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