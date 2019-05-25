نيجيريا تقصم ظهر قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - وارسو

فاز منتخب نيجيريا على نظيره القطري 4-0 أمس في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليا في بولندا. وتقدم المنتخب النيجيري في الدقيقة الـ11 عن طريق ماكسويل إيفوييم، قبل أن يضيف زميله أوكوشينكو أوفيا الهدف الثاني في الدقيقة الـ23.

وفي الدقيقة الـ68 سجل توم ديلي بشيرو الهدف الثالث لنيجيريا، قبل أن يختتم زميله عليو صلاح الدين أهداف الفريق في الدقيقة الـ72. ومنح الفوز المنتخب النيجيري أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالمجموعة نفسها.