خربين يصف المفرج بالسند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شكر اللاعب السوري المعار من الهلال إلى بيراميدز المصري، الدولي عمر خريبين، مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج على ما قدمه لهم كلاعبين، وذلك بعد تقديم المفرج استقالته من منصبه، وقبولها من مجلس الإدارة.

وقال خريبين في حسابه الرسمي في تويتر موجها حديثه للمفرج «كنت نعم الأخ والسند لنا كلاعبين في مواجهة أي صعوبات نواجهها داخل وخارج الملعب، لن نوفيك حقك مهما عملنا، شكرا فهد المفرج على كل ما قدمته بصمت لكيان الهلال».