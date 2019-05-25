وفد سعودي يشارك في برنامج الصداقة بإسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم في النسخة السابعة من البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال «كرة القدم من أجل الصداقة»، الذي سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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ويضم الوفد المشارك اللاعبين، فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، إضافة إلى الطبيب المرافق مجاهد خوجة، والمدرب الوطني محمد أمين حيدر.

وينطلق البرنامج الذي يشهد مشاركة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور والحارس الإسباني إيكر كاسياس خلال الفترة من 28 مايو وحتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة 54 دولة يحتفلون باليوم العالمي لكرة القدم من أجل الصداقة، بالمشاركة في مباريات ومحاضرات مفتوحة وورش عمل، حاملين الشعار الرسمي «سوار الصداقة».

وسيدخل المشاركون في اختبار الصحفي الصغير من خلال اختبار قدراتهم على العمل في المركز الدولي للصحافة بين الصغار، وذلك من خلال تغطية الأحداث الرياضية، حيث سيتمكن المشاركون من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا.