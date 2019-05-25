، إبداع "عسله" يبقي الحزم في الدوري السعودي للمحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - هزم الخليج بركلات الترجيح في مباراة مثيرة

نجح فريق الحزم الأول لكرة القدم في ضمان البقاء بالدوري السعودي للمحترفين موسماً جديداً بعد أن تغلب على الخليج في مباراة الإياب ضمن ملحق الصعود.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف يتيم للحزم بيد أن مباراة الإياب شهدت أحداثاً مثيرة.

ونجح لاسانا ديابي عند الدقيقة 65 في وضع الخليج متقدماً بهدف، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وحملت الدقيقة الرابعة خبراً ساراً للحزم بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء نفذها محمد الصيعري، هدف تقدم للحزم بمجموع المباراتين.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوطين الإضافيين 120 سجل لاسانا ديابي هدف التعادل للخليج لتمتد المباراة لركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح تفوق مليك عسله حارس الحزم لتنتهي ركلات الترجيح 3-2.