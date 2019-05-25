، تنبيهان متقدمان لنجران وجازان: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وتدنٍّ في الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنبيه لمكة المكرمة برياح مثيرة للأتربة.. وتستمر الحالات حتى مساء السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين متقدمَين لمنطقتَي جازان ونجران، وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرد وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

ونبّهت منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرد وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من فجر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وتشمل محافظة مكة المكرمة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 10.00 من فجر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.