، "مدني الجوف" يكشف تفاصيل حريق محطة الوقود بالقريات.. ولا إصابات ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع بمحطة وقود بالقريات.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في بيان له: "وردنا بلاغ عن حريق محطة غرب محافظة القريات، وعند وصول الفِرق للموقع تبيَّن أن الحادث عبارة عن حريق، اندلع بناقلة وقود (بنزين) أثناء عملية التفريغ، وانتقل للخزانات الأرضية، وتم السيطرة عليه من قِبل الفِرق المشاركة، ولم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد".
وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فِرق الدفاع المدني، متمثلة بالهلال الأحمر والشؤون الصحية والمياه والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية)، إضافة لشركة الكهرباء والبلدية.
"مدني الجوف" يكشف تفاصيل حريق محطة الوقود بالقريات.. ولا إصاباتعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-05-25
كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع بمحطة وقود بالقريات.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في بيان له: "وردنا بلاغ عن حريق محطة غرب محافظة القريات، وعند وصول الفِرق للموقع تبيَّن أن الحادث عبارة عن حريق، اندلع بناقلة وقود (بنزين) أثناء عملية التفريغ، وانتقل للخزانات الأرضية، وتم السيطرة عليه من قِبل الفِرق المشاركة، ولم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد".
وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فِرق الدفاع المدني، متمثلة بالهلال الأحمر والشؤون الصحية والمياه والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية)، إضافة لشركة الكهرباء والبلدية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:35 AM
"الضويحي": اندلع بناقلة بنزين أثناء التفريغ وانتقل للخزانات.. وتم السيطرة عليه
كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع بمحطة وقود بالقريات.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في بيان له: "وردنا بلاغ عن حريق محطة غرب محافظة القريات، وعند وصول الفِرق للموقع تبيَّن أن الحادث عبارة عن حريق، اندلع بناقلة وقود (بنزين) أثناء عملية التفريغ، وانتقل للخزانات الأرضية، وتم السيطرة عليه من قِبل الفِرق المشاركة، ولم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد".
وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فِرق الدفاع المدني، متمثلة بالهلال الأحمر والشؤون الصحية والمياه والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية)، إضافة لشركة الكهرباء والبلدية.
، "مدني الجوف" يكشف تفاصيل حريق محطة الوقود بالقريات.. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الجوف" يكشف تفاصيل حريق محطة الوقود بالقريات.. ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.