، "مدني الجوف" يكشف تفاصيل حريق محطة الوقود بالقريات.. ولا إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الضويحي": اندلع بناقلة بنزين أثناء التفريغ وانتقل للخزانات.. وتم السيطرة عليه

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع بمحطة وقود بالقريات.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في بيان له: "وردنا بلاغ عن حريق محطة غرب محافظة القريات، وعند وصول الفِرق للموقع تبيَّن أن الحادث عبارة عن حريق، اندلع بناقلة وقود (بنزين) أثناء عملية التفريغ، وانتقل للخزانات الأرضية، وتم السيطرة عليه من قِبل الفِرق المشاركة، ولم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد".

وأشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فِرق الدفاع المدني، متمثلة بالهلال الأحمر والشؤون الصحية والمياه والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية)، إضافة لشركة الكهرباء والبلدية.