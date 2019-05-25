، بسبب "فتحة الدوران" القاتلة.. عابرو الطريق الدولي في بيش يطالبون بحلول جذرية ،

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طالب عابرو الطريق الدولي بجازان وضع حلول جذرية لأحد المواقع، وتحديداً الطريق الرابط بين محافظتي بيش وصبيا، في مخرج مدينة بيش, وهو الذي تتكرر به الحوادث بسبب ضيق المخرج إذ تقع على جانبيه انزلاقات أو حواجز مما يزيد ضيق الطريق ويتسبب في زيادة الحوادث بحسب الشكاوى.
وودع أهالي المطعن بالمحافظة شابين ذهبا ضحية لحادث مروري مروع في ذلك الموقع، فيما يرقد شابان آخران تحت الأجهزة الطبية، وجددت هذه الحادثة معاناة الأهالي مع فتحة الدوران، وكشفت عن مخاوفهم من ازدياد أعداد الحوادث المرورية.
وناشد عابرو الطريق الدولي الجهات المسؤولة وضع حد جذري للفتحات في تلك المواقع الضيقة، مناشدين بفتحات دوران آمنة تخدم سكان قرى السلامة والمجديرة كونها تعاني من عدم وجود فتحات دخول لقراهم إلا من أماكن بعيدة جدًا.
بسبب "فتحة الدوران" القاتلة.. عابرو الطريق الدولي في بيش يطالبون بحلول جذريةمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-25
طالب عابرو الطريق الدولي بجازان وضع حلول جذرية لأحد المواقع، وتحديداً الطريق الرابط بين محافظتي بيش وصبيا، في مخرج مدينة بيش, وهو الذي تتكرر به الحوادث بسبب ضيق المخرج إذ تقع على جانبيه انزلاقات أو حواجز مما يزيد ضيق الطريق ويتسبب في زيادة الحوادث بحسب الشكاوى.
وودع أهالي المطعن بالمحافظة شابين ذهبا ضحية لحادث مروري مروع في ذلك الموقع، فيما يرقد شابان آخران تحت الأجهزة الطبية، وجددت هذه الحادثة معاناة الأهالي مع فتحة الدوران، وكشفت عن مخاوفهم من ازدياد أعداد الحوادث المرورية.
وناشد عابرو الطريق الدولي الجهات المسؤولة وضع حد جذري للفتحات في تلك المواقع الضيقة، مناشدين بفتحات دوران آمنة تخدم سكان قرى السلامة والمجديرة كونها تعاني من عدم وجود فتحات دخول لقراهم إلا من أماكن بعيدة جدًا.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:34 AM
تتكرر به الحوادث بفعل ضيق المخرج وتقع على جانبيه انزلاقات وحواجز
طالب عابرو الطريق الدولي بجازان وضع حلول جذرية لأحد المواقع، وتحديداً الطريق الرابط بين محافظتي بيش وصبيا، في مخرج مدينة بيش, وهو الذي تتكرر به الحوادث بسبب ضيق المخرج إذ تقع على جانبيه انزلاقات أو حواجز مما يزيد ضيق الطريق ويتسبب في زيادة الحوادث بحسب الشكاوى.
وودع أهالي المطعن بالمحافظة شابين ذهبا ضحية لحادث مروري مروع في ذلك الموقع، فيما يرقد شابان آخران تحت الأجهزة الطبية، وجددت هذه الحادثة معاناة الأهالي مع فتحة الدوران، وكشفت عن مخاوفهم من ازدياد أعداد الحوادث المرورية.
وناشد عابرو الطريق الدولي الجهات المسؤولة وضع حد جذري للفتحات في تلك المواقع الضيقة، مناشدين بفتحات دوران آمنة تخدم سكان قرى السلامة والمجديرة كونها تعاني من عدم وجود فتحات دخول لقراهم إلا من أماكن بعيدة جدًا.
، بسبب "فتحة الدوران" القاتلة.. عابرو الطريق الدولي في بيش يطالبون بحلول جذرية ،
المصدر : الخليج 365
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