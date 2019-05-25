صور.. الدفاع المدني ومتطوعون يستنفرون للبحث عن مفقود سيول العارضة

شارك متطوعون، فجر اليوم الجمعة، فرقَ البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بجازان في البحث عن مفقود “سيول العارضة”، الذي جرفته السيول بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأظهرت صور مواصلة فرق البحث والإنقاذ بجازان بالتعاون مع مئات المتطوعين البحث عن المفقود، حيث قاموا بتمشيط مناطق سيول العارضة باستخدام آليات الدفاع المدني. وشهدت محافظة العارضة وعدد من محافظات المنطقة، مساء أمس الخميس، أمطاراً بين المتوسطة والغزيرة سال إثرها عدد من الأودية، حيث أطلق الدفاع المدني، بحسب “سبق”، صفارات الإنذار.