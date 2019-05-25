القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

قدّمت قيادة المملكة، اليوم الجمعة، التهاني والتبريكات لرئيس جمهورية زامبيا إدجار شاجوا لونجو، بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى يوم الحرية الأفريقي. من جانبه، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس الزامبي بهذه المناسبة، معرباً له ولحكومته وللشعب الصديق عن أصدق التمنيات بالازدهار والتقدم.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس لونجو وحكومته وشعب جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.