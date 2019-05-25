ابتداءً من يونيو وحتى نهاية الصيف.. “طيران ناس” يطلق وجهات داخلية جديدة

أعلنت شركة “طيران ناس” اليوم الجمعة عن إطلاقها لرحلات داخلية مباشرة جديدة ابتداء من مطلع شهر يونيو القادم. وأوضحت أن الوجهات الجديدة ستكون بين الرياض والقصيم، وبين القصيم وأبها، وبين القصيم والدمام. وأضافت أن توفر الوجهات الجديدة سيكون محدداً بالفترة من 1 يونيو حتى نهاية فترة الإجازة الصيفية، وستتاح التذاكر على الوجهات الجديدة بأسعار مخفضة عند الحجز المبكر.

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