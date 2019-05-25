«الشؤون الإسلامية» تسهم في إسلام عدد من الرجال والنساء في «فانواتوا»

أعلن ثلاثة رجال وثلاث نساء إسلامهم؛ وذلك خلال تنظيم برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار، للمرة الأولى بمسجد «تانا» في دولة فانواتوا، بحضور عدد من الصائمين.

ونطق المسلمون الجدد الشهادتين، وشاركوا المسلمين في مائدة الإفطار التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال شهر رمضان المبارك.

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ونظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأيام الماضية، عددًا من موائد الإفطار للمسلمين في دولة فانواتوا وجزر سليمان؛ حيث أقيم في مسجد تانا بمدينة تانا، ثلاث وجبات إفطار، حضرها ما يقارب 200 صائم، فيما أقيم في هونيارا بجزر سليمان وجبة إفطار.

وعبَّر الصائمون عن سعادتهم وفرحهم بما تقدمه المملكة؛ فبُعد المسافة لم يمنع المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من الوصول إلى جميع المسلمين في شتى أنحاء المعمورة. وهذه الأعمال الخيرية أسهمت -ولله الحمد- في دخول ستة أشخاص في الإسلام.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقيم مجموعة من البرامج في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقًا من دورها الريادي في العالم الإسلامي. وتأتي تلك البرامج بمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.