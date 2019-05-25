أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 10 مناطق السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد السبت- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق «نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة».

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم»، مع وجود سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكان نظام الإنذار المبكر وجَّه اليوم الجمعة، تنبيهًا إلى أهالي مكة المكرمة، بوجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ورياح نشطة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل «الكامل وجدة وبحرة وخليص»، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدًا السبت، كالتالي: