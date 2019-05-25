شاشات بأسواق وميادين الباحة لعرض برنامج «الصيام جُنة»

فعَّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، البرنامج التوعوي «الصيام جُنة»، عبر شاشات عرض في الأسواق والميادين العامة في عدد من محافظات المنطقة.

وتم تفعيل البرنامج التوعوي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، كما وزعت إصدارات الرئاسة العامة التوعوية.

ويأتي هذا تنفيذًا لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة، الذي يشمل عرض مواد وبطاقات توعوية في الأسواق والأماكن العامة وغيرها، بموافقة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.