«العامة للعقار» تؤكد أهمية توحيد الإشراف على التسجيل العيني للعقار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اجتماعه السابع، الخميس 18 رمضان 1440هــ الموافق 23/4/2019م في مقر الهيئة برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.

وثمن رئيس وأعضاء المجلس، في بداية الاجتماع، قرار مجلس الوزراء رقم (507) وتاريخ 2/9/1440هــ بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا المعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.

وأكد المجلس أهمية توحيد الإشراف على التسجيل العيني للعقار؛ لرفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وزيادة موثوقية ملكية العقار، وشدد على أهمية إكمال مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، وعرضه للعموم لطلب آرائهم.

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واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال خلال الفترة الماضية من الربع الثاني من عام 2019، كما ناقش آراء العموم بخصوص مشروع نظام المساهمات العقارية، ومشروع نظام الوساطة العقارية، ووجه بالأخذ بالآراء قبل رفعهما لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهما.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية المكلفة بإطلاق منصة المؤشرات العقارية، وناقش مشروع قياس الأثر التنظيمي لمبادرات إتمام وإيجار والبيع على الخارطة، واستعرض مراحل صياغة استراتيجية القطاع العقاري في المملكة، والدراسات التي تم إعدادها لدراسة الوضع الراهن، وتحديد الركائز الرئيسية ومبادرات استراتيجية القطاع العقاري المقترحة، وما تم اتخاذه لمواءمتها مع برامج الرؤية وخطط الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، وممثل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس أحمد بن عبدالرحمن السليم، ومستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المشرف على الشؤون القانونية الدكتور محمد بن حمد الفهد، والمدير العام للإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ومن القطاع الخاص حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، وسعيد بن محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري.