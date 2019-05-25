توزيع هدية المملكة من التمور لجمهورية موريشيوس في 383 مسجدًا وجامعًا

رئيس الحزب الحاكم شكر السعودية على منحة الـ10 ملايين دولار
أشرف رئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، على توزيع هدية المملكة العربية السعودية من التمور في بلاده، البالغة 50 طنًّا؛ حيث استهلت عملية التوزيع أمس الأول بتقديم 10 أطنان منها لـ383 مسجدًا وجامعًا في أنحاء الجزيرة.
وقدم رئيس الحزب الحاكم في موريشيوس شوكت سودهن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، على المنحة المالية البالغة 10 ملايين دولار أمريكي، التي تعادل 350 مليون روبية موريشيوسية، المخصصة لعمليات وأنشطة التدخل السريع لمواجهة الأعاصير التي تعرضت لها موريشيوس خلال هذا العام.
وخص سودهن بالشكر كذلك مركز الملك سلمان للإغاثة، على ما يقدمه من مساعدات لكافة الدول، ومنها بلاده، مؤكدًا أن ذلك يعكس الشراكة المتميزة والعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين.
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