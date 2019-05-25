إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس وتعلن عن مبيعات أسلحة للرياض وأبوظبي

أعلن سيناتور أمريكي، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «أبلغت الكونجرس رسميًّا» بأنها ستبيع أسلحة إلى كل من السعودية والإمارات دون أن تعرض هاتين الصفقتين على المجلس الذي يحق له في العادة الاعتراض على مثل هذه الصفقات.

وقال السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان، إن الإدارة -وباسم التهديد الإيراني- «أثارت بندًا غامضًا» في القانون لتجاوز الكونجرس وإقرار هذه المبيعات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران دولة ترعى الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه لن يسمح لها بأن تكون نووية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

Advertisements

يشار إلى أن إيران أعلنت عن تخليها عن جزء من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي من جراء انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات عليها.

وأعلنت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق –وهي: الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا- تمسُّكها بالاتفاق.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي، بعدما أمر البيت الأبيض بإرسال سفن حربية ومدمرات إلى المنطقة في وقت سابق من الشهر؛ لمواجهة تهديد غير محدد من إيران.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطوة الأمريكية جاءت على خلفية «تهديدات» مصدرها إيران و«ميليشيات عراقية تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني».