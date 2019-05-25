استغلت بندًا في القانون
أعلن سيناتور أمريكي، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «أبلغت الكونجرس رسميًّا» بأنها ستبيع أسلحة إلى كل من السعودية والإمارات دون أن تعرض هاتين الصفقتين على المجلس الذي يحق له في العادة الاعتراض على مثل هذه الصفقات.
وقال السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان، إن الإدارة -وباسم التهديد الإيراني- «أثارت بندًا غامضًا» في القانون لتجاوز الكونجرس وإقرار هذه المبيعات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران دولة ترعى الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه لن يسمح لها بأن تكون نووية.
وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرًا، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
يشار إلى أن إيران أعلنت عن تخليها عن جزء من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي من جراء انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات عليها.
وأعلنت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق –وهي: الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا- تمسُّكها بالاتفاق.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي، بعدما أمر البيت الأبيض بإرسال سفن حربية ومدمرات إلى المنطقة في وقت سابق من الشهر؛ لمواجهة تهديد غير محدد من إيران.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطوة الأمريكية جاءت على خلفية «تهديدات» مصدرها إيران و«ميليشيات عراقية تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني».
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس وتعلن عن مبيعات أسلحة للرياض وأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.