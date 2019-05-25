السودان يؤكد بقاء قواته ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن

جدد المجلس الانتقالي السوداني، اليوم الجمعة، دعمه المملكة العربية السعودية ضد كافة التهديدات الإيرانية والحوثية، مؤكدًا بقاء القوات السودانية ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق الأول محمد حمدان: «ندين الاعتداءات الحوثية على خطَّي النفط في السعودية» وفقًا لما ذكرته «العربية».

وأكد نائب رئيس المجلس الانتقالي أن القوات السودانية ستظل موجودة للقتال ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقدمًا الشكر إلى السعودية على دعمها الاقتصادي المتواصل للسودان.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التقى في جدة، مساء أمس الخميس، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق الأول محمد حمدان دقلو.

Advertisements

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بجانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.

ووصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، في وقت سابق من أمس الخميس، إلى جدة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وحضر الاستقبال نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، وعددٌ من المسؤولين المدنيين والعسكريين.