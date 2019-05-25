نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري.

وبحسب القرار الذي نشرته الصحيفة الرسمية، فإنه يتم تعديل المادة (الخامسة) بإضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» بعد عبارة «ووزارة الشؤون البلدية والقروية».

وفيما يلي نص القرار:

قرار رقم (508) وتاريخ 2/9/1440هـ

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42439 وتاريخ 29/7/1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 01-6352-1439 وتاريخ 18/9/1439هـ، في شأن اقتراح المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ.

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وبعد الاطلاع على المحضر رقم (582) وتاريخ 2/4/1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-40/19/د) وتاريخ 16/4/1440هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (108-29) وتاريخ 6/7/1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5379) وتاريخ 25/8/1440هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429هـ؛ وذلك بإضافة عبارة: ”ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية“ بعد عبارة ”ووزارة الشؤون البلدية والقروية“.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء