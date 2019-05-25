فيصل بن مشعل يشارك منسوبي الصحة مأدبة الإفطار

شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، طعام الإفطار خلال زيارة قام بها لمديرية صحة المنطقة حرص فيها على لقاء منسوبي الصحة من أطباء وفنيين وإداريين، ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك، تقديرا من سموه للدور البارز الذي يقوم به منسوبو صحة المنطقة، وما يقدمونه من عطاءات وأعمال إنسانية وخدمية جعلت منهم أنموذجا مشرفا في مجال الخدمات الإنسانية.



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