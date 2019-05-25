وصول 6.9 ملايين معتمر وإصدار 7.4 ملايين تأشيرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7.463.259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6.964.943 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925.246 معتمرًا، منهم 679.929 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 245.317 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6.039.697 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس 5 جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,852 موظفا، منهم 8,978 من الذكور، و 1,874 من الإناث.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين 3 وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6.185.504 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 671.356 معتمرًا، وسجل وصول 108.083 معتمرا عبر المنافذ البحرية. أكثر الجنسيات قدوما 01 - باكستان 1.530.855 02 - إندونيسيا 934.827 03 الهند 635.675 04 مصر 524.728 05 تركيا 300.517 06 الجزائر 353.425 07 اليمن 323.083 08 ماليزيا 269.554 09 العراق 268.179 10 الأردن 194.908