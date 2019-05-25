السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحيي ذكرى ضحاياها في بعثات حفظ السلام



الأمم المتحدة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي لقوات حفظ السلام، بتكريم ضحاياها الذين لقوا حتفهم أثناء خدمتهم في بعثات حفظ السلام بمختلف أنحاء العالم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ميدالية "داغ همرشولد" تكريمًا لـ 119 شخصًا من النساء والرجال المشاركين في بعثات حفظ السلام، ممن جادوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم في 12 بعثة بمختلف أنحاء العالم، فيما سلّم غوتيريش وفود 38 دولة، منها مصر وموريتانيا والمغرب الميداليات.

وأشاد غوتيريش بتضحيات الذين لقوا حتفهم وجهودهم لمساعدة الأمم المتحدة في إنقاذ الأجيال من آفة الحرب.

يذكر أن اسم الميدالية يُنسب للأمين العام الأسبق داغ همرشولد الذي لقي مصرعه قبل 58 عامًا في حادثة تحطم طائرة في الكونغو أثناء محاولاته للتوسط في اتفاق سلام لإنهاء الصراع.

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