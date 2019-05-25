السعودية اليوم / انخفاض مخزون المياه للاجئين الروهينجا في جنوب شرقي بنغلاديش



الأمم المتحدة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

انخفض منسوب المياه للاجئين الروهنجيا في شبه جزيرة تكناف الواقعة جنوب شرقي بنغلاديش إلى مستويات حرجة بسبب موسم الجفاف.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم، أن الأمطار في أجزاء من شبه جزيرة تكناف هطلت بشكل متقطع منذ نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه إلى نقطة أصبح فيها مخزون تجمعات اللاجئين الروهينجا في مستوى حرج.

وأشار إلى أنه قبل أسبوعين تم خفض حصة المياه اليومية للاجئين الروهينجا من الحد الأدنى الطبيعي المعتاد، وهو 20 لترًا في اليوم للشخص الواحد، إلى 15 لترًا في اليوم، مبينًا أن انخفاض توافر المياه يزيد القلق بشأن معايير الصحة والنظافة، وإمكانات الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه وهو أمر تكافح وكالات الإغاثة الإنسانية بشدة للوقاية منه.

وأبان أن نقل المياه بالشاحنات باهظ الثمن، لكنه تدبير منقذ للحياة، إذ تقدر تكلفة نقل المياه عن طريق البر إلى الأماكن التي تؤوي 140,000 لاجئ بحوالي 60,000 دولارًا شهريًا، فيما لا تتنبأ نماذج الطقس الحالية بهطول أمطار في الفترة المقبلة.

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